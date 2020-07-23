AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ساني وآخرون..تعرف على أبرز 10 صفقات في الميركاتو العالمي

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:59 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
بدأت الأندية الأوروبية فى تدعيم صفوفها بالعديد من الصفقات المميزة هذا الصيف، على الرغم من عدم قتح باب موسم الانتقالات رسميا حتى الآن، وذلك بسبب إطالة الموسم الحالى، نتيجة فترة التوقف التى وصل إلى 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتعد صفقة انتقال النجم الألمانى ليروى سانى من مانشستر سيتى الإنجليزى إلى بايرن ميونخ هى الأبرز حتى الآن.

ونستعرض لكم أبرز 10 صفيات تم إبرامها حتى الآن فى الميركاتو الصيفى:

1- الكورى الجنوبى هوانج هى تشان (سالزبورج - لايبزيج) 10 ملايين يورو

2- الفرنسى مارتن تيرييه (أولمبيك ليون - نيس) 12 مليون يورو

3- البرازيلى بيدرينيو (كورنثيانز - بنفيكا) 20 مليون يورو

4- البرازيلى أنتونى (ساو باولو - أياكس أمستردام) 16 مليون يورو

5- المغربى حكيم زياش (أياكس أمستردام - تشيلسى) 40 مليون يورو

6- المغربى أشرف حكيمى (ريال مدريد - إنتر ميلان) 40 مليون يورو

7- الألمانى ليروى سانى (مانشستر سيتى - بايرن ميونخ) 49 مليون يورو

8- الألمانى تيمو فيرنر (لايبزيج - تشيلسى) 60 مليون يورو

9- البوسنى ميراليم بيانيتش (يوفنتوس - برشلونة) 60 مليون يورو

10- البرازيلى آرثر ميلو (برشلونة - يوفنتوس) 72 مليون يورو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القميص رقم 10 .. بايرن ميونخ يغري ليروي ساني بعد التخلي عن كوتينيو

برشلونة يحدد قيمة التخلي عن كوتينيو

بعد انسحاب ليفربول.. تشيلسي يضم تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني

سكاي سبورتس تعلن انضمام ليروي ساني رسميا إلى بايرن ميونخ

رسميا .. بايرن ميونخ يضم ليروى ساني حتى 2025

كوتينيو يتخلى عن رقمه لصالح صفقة بايرن ميونخ الجديدة

ترشيحاتنا

وداعا للتساقط والهيشان والتجاعيد.. هاني الناظر يقدم العلاجات الكاملة لمشاكل الشعر

نهاية كورونا.. الصحة: غلق مبنى عزل شكشوك بمحافظة الفيوم

وكيل إسباني يكشف حقيقة اقتراب توقيع ريال مدريد مع محمد صلاح|خاص

أزارو يعلن مفاجأة بشأن علاقته بالأهلي والاتفاق السعودي

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 31066 وخروجهم من المستشفيات

حال تقاعس صاحب العقار.. التنمية المحلية تنصح ملاك الشقق والعقارات المخالفة بالتوجه للنيابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة رومانسية تتحول لمأساة.. سائحة تسقط من الطابق الثالث بسبب كابوس

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو

الخضراوات والفاكهة أفضل.. المكملات الغذائية لا تحمي من الإصابة بـ كورونا