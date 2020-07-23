ساني وآخرون..تعرف على أبرز 10 صفقات في الميركاتو العالمي

بدأت الأندية الأوروبية فى تدعيم صفوفها بالعديد من الصفقات المميزة هذا الصيف، على الرغم من عدم قتح باب موسم الانتقالات رسميا حتى الآن، وذلك بسبب إطالة الموسم الحالى، نتيجة فترة التوقف التى وصل إلى 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.
وتعد صفقة انتقال النجم الألمانى ليروى سانى من مانشستر سيتى الإنجليزى إلى بايرن ميونخ هى الأبرز حتى الآن.
ونستعرض لكم أبرز 10 صفيات تم إبرامها حتى الآن فى الميركاتو الصيفى:
1- الكورى الجنوبى هوانج هى تشان (سالزبورج - لايبزيج) 10 ملايين يورو
2- الفرنسى مارتن تيرييه (أولمبيك ليون - نيس) 12 مليون يورو
3- البرازيلى بيدرينيو (كورنثيانز - بنفيكا) 20 مليون يورو
4- البرازيلى أنتونى (ساو باولو - أياكس أمستردام) 16 مليون يورو
5- المغربى حكيم زياش (أياكس أمستردام - تشيلسى) 40 مليون يورو
6- المغربى أشرف حكيمى (ريال مدريد - إنتر ميلان) 40 مليون يورو
7- الألمانى ليروى سانى (مانشستر سيتى - بايرن ميونخ) 49 مليون يورو
8- الألمانى تيمو فيرنر (لايبزيج - تشيلسى) 60 مليون يورو
9- البوسنى ميراليم بيانيتش (يوفنتوس - برشلونة) 60 مليون يورو
10- البرازيلى آرثر ميلو (برشلونة - يوفنتوس) 72 مليون يورو