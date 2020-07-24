أهالى شبين القناطر يطالبون بتطهير مصرف "المريج كفر الشوبك" بعد امتلائه بالقمامة

أستغاث المواطن ابراهيم السيد ابراهيم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بمصرف المريج فى كفر الشوبك التابع لمركز شبين القناطر قليوبية .





ويقول فى رسالته : نعانى من انتشار القمامة بمصرف المريج فى كفر الشوبك التابع لمركز شبين القناطر قليوبية، بسبب القمامة والمخلفات، مما أدى إلى انتشار الحشرات والروائح الكريهة، مناشدا المسئولين برفع القمامة، وتوفير صناديق فى الشوارع الداخلية.

للتواصل مع الشاكي : 01009368360

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



