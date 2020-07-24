حبس عصابة انتحلت صفة مفتشى التموين والاستيلاء على بضائع الباعة

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى ارتكاب وقائع انتحال صفة مفتشى تموين والاستيلاء على البضائع من أصحاب المحال التجارية والأكشاك.





وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والتحري عن نشاط المتهمين والوقائع لتى ارتكبوها من قبل.





وكان قد ألقى ضباط أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع انتحال صفة مفتشى تموين والاستيلاء على البضائع من أصحاب المحال التجارية والأكشاك، وتمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال مكافحة جرائم النصب وانتحال الصفة.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء قيام ٤ عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب المحال التجارية والأكشاك، والاستيلاء منهم على بضائع عينية منتحلين صفة مفتشى تموين نظير عدم تحرير محاضر مخالفات تموينية ضدهم.





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