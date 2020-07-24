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حوادث

حبس عصابة انتحلت صفة مفتشى التموين والاستيلاء على بضائع الباعة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى ارتكاب وقائع انتحال صفة مفتشى تموين والاستيلاء على البضائع من أصحاب المحال التجارية والأكشاك.

وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والتحري عن نشاط المتهمين والوقائع لتى ارتكبوها من قبل.

وكان قد ألقى ضباط أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع انتحال صفة مفتشى تموين والاستيلاء على البضائع من أصحاب المحال التجارية والأكشاك، وتمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال مكافحة جرائم النصب وانتحال الصفة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء قيام ٤ عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب المحال التجارية والأكشاك، والاستيلاء منهم على بضائع عينية منتحلين صفة مفتشى تموين نظير عدم تحرير محاضر مخالفات تموينية ضدهم.


تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).

وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، وأقروا بارتكابهم ٤ حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط ٦٤ خرطوشة سجائر "مختلفة الأنواع " من المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب محل عطارة بدائرة القسم).

وأقروا بتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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