القبض على 8 أشخاص قبل ترويجهم أستروكس وفودو على عملائهم بالقاهرة

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.
فقد واصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها .
وأسفرت جهودها عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (365 جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).
وضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبحوزته (500 جرام لمخدر الإستروكس - مبلغ مالى – هاتف محمول).
وأخيرا تم ضبط (5 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ، وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر الفودو - مبلغ مالى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.