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رياضة

رنيم الوليلي: عائلتي على علم بقرار اعتزالي .. والكورونا سهلت تنفيذه

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:24 ص
رنيم الوليلي
رنيم الوليلي
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عبدالله هشام
أكدت رنيم الوليلي لاعبة الاسكواش والمصنفة الأولى عالميا ان اعتزالها لم يكن بسبب الكورونا ولكن توقيت القرار كان مناسب للغاية بسبب توقف البطولات والنشاط الرياضي. 

وأضافت الوليلي في تصريحات لبرنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة ام بي سي مصر : الحديث عن اعتزالى يجعلني ابكي وقرار اعتزالي كان افضل ان يكون عبر السوشيال ميديا بدلا من ان يكون في بطولة وامام الجماهير .

وأكملت : الكورونا سهلت قرار اعتزالى واعلنت بعد تفكير كبير والعائلة والمدربين واللاعبين كانو علي علم وكنت امهد الطريق لذلك معهم منذ فترة طويله . 

وأوضحت الحمل احد اسباب اعلاني الاعتزال وسأفتقد كثيرا زملائي والمنافسه والبطولات لكن متأكده ان الجيل الجديد مشرفة .
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