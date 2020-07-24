ديانا حداد تدعو بالشفاء لخادم الحرمين الشريفين.. حفظ الله ملكنا الغالي

دعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ، بالشفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أيام.









ونشرت " ديانا " صورة للملك سلمان، عبر الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "حفظ الله ملكنا الغالي الملك سلمان من كل شر، وأطال الله في عمره".





وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد نقلت الإثنين الماضي عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان "84 عاما" دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.





وتعمل حاليا ديانا حداد، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.





وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديد من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.



