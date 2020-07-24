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فن

فستان أسود بـ شراشيب..لقاء سويدان تبهر متابعيها على انستجرام

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:24 ص
لقاء سويدان
لقاء سويدان
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محمد بدران
نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها" .

وظهرت لقاء سويدان بإطلالة أنيقة ترتدى فستان اسود شيفون بشراشيب مبطن وعلقت على الصورة "شكرًا لمصمم الأزياء المتميز. أحمد فايز علي الفستان دعايةمسرحية سيد درويش قريبا بإذن الله ".

يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.


المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدي كامل.


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