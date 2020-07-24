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رياضة

5 أضافات جديدة ستجدها في نسخة FIFA 21 الجديد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشرت شركة EA Sports الأمريكية الإعلان الترويجي للعبة العالمية FIFA21، التي ظهر فيها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وسيتصدر أغلفة اللعبة في الأسواق.

وأعلنت الشركة أن موعد الإطلاق الرسمي للعبة سيكون في 9 أكتوبر من العام الجاري 2020، ليبدأ محبو تلك السلسلة الشهيرة من الألعاب فصلًا جديدا في عشقها.

في FIFA 20 كان لنمط Volta وضع قصة منفردًا، وكان له قائمة من الأغاني الخاصة به، لكن يتمنى العشاق إلى هامش أكبر من التطور في فيفا 21 ، وتوفير ملاعب أكثر ومهارات أكثر تعقيدًا.

كل إصدار جديد من لعبة فيفا يتضمن أساطير جدد لكرة القدم، ومن المتوقع أن يستمر الأمر في فيفا 21، حيث أُعلن حتى الآن عن وجود بالبرازيلي ريكاردو كاكا نجم ميلان السابق.

بالرغم من أن الظهور الأول لحكم الفيديو كان في 2017، لم يتم إدراجه في الفيفا حتى الآن، وذلك لحقيقة أن الحكم في اللعبة هو الحاسوب الذي لا يمتلك نفس هامش الخطأ عند البشر.

لكن هذه التقنية أصبحت جزء لا يتجزأ من اللعبة، وبالتأكيد ستعمل إلكترونيك آرتس على تواجدها في فيفا 21.

هناك بعض الأشياء التي يرغب محب الكارير مود في تواجدها في فيفا 21، مثل رغبتهم في واقعية أكبر في عملية انتقالات اللاعبين وتكامل أكبر للاعبين الشباب وإمكانية تعديل الملاعب، وهو ما تم تحسينه بالفعل في النسخة المقبلة.

ستستمر فيفا وبيس بميزات اللعب التي حققت لهما نجاحًا كبيرًا حتى الآن، مثل Ultimate Team وكارير مود في فيفا، و MyClub و Master League من بيس.


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