مجلس عموم القبائل العربية يشارك في إعادة إعمار سوق توشكى بـــ حلوان برفع مخلفات الحريق.. صور

شارك مجلس عموم القبائل العربية في حملة "إعادة إعمار سوق توشكى"، والتي تعرضت للحريق الأسبوع الماضي، إثر ماس كهربائي، وطالت النيران ما يقرب من 500 محل.





وعرض المجلس وعلى رأسه الشيخ عصمت العقبي، شيخ عموم القبائل العربية، المساهمة من شيوخ وأعضاء المجلس في رفع المخلفات الناجمة عن الحادث عن طريق توفير اللودرات والقلابات اللازمة لعمليات التطهير، إضافة إلى المساهمة بوضع الرسومات الخاصة بالسوق طبقا للمواصفات الخاصة بحي حلوان التابع لمحافظة القاهرة والتي صممها المهندس يوسف أحمد يوسف الفواخري العقبي، عضو المجلس، وفقا لمتطلبات الباعة.





ووجه الشيخ راشد العقبي نائب رئيس المجلس، الشكر للنائب اسماعيل نصر الدين، والنائب حمدي عبد الوهاب حامد، على سرعة الاستجابة وتلبية نداء الحملة لإعادة بناء السوق، خاصة وأنها تمس حياة جانب كبير من أبناء حي حلوان، كما وجه إليهم التحية لسرعة تواصلهم مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في إعادة الإعمار.





ومن جانبه عبر الشيخ عصمت العقبي عن امتنانه للتنفيذيين بـــ حي حلوان وممثلي المجتمع المدني وهم: عمرو حماد، ومنال خليفة، وجابر خليفة، ومصطفى حماد، والمشرف التنفيذي عادل رويده، الذين أبدوا استعدادهم لمساعدة أصحاب الباكيات المحترقة، ومخاطبتهم على الفور لدراسة كيفية مساعدتهم، إضافة إلى تسهيلهم عمل جمعيات المجتمع المدني للتخفيف من آثار الحادث على المتضررين.



