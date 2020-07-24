التعليم: مراكز الدروس الخصوصية تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح

ناقش الإعلامي وائل الإبراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة الأولى المصرية، مشكلة الدروس الخصوصية.





وقال محمد رضوان، مدرس، خلال مداخلة هاتفية،:"منظومة التعليم فى مصر بايظة والتعليم فاشل..المدرسين بياخدوا إجازة والدولة بتدعمهم فى إقامة الدروس الخصوصية".

وتحفظت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على منظومة التعليم فاشلة، وحاليا يتم تطوير التعليم فى مصر، ويتم صرف عليها مليارات الجنيهات لتطويرها.





وأضافت "كشك" خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي أن الدروس الخصوصية لن تعود بالنفع على الطلاب فى نظام الأسئلة الجديدة، وأى مادة علمية غير مرخصة الوزارة غير مسئولة عنها، مضيفة أنه سوف يبث كل المواد التعليمية بطريق مختلفة على التليفزيون وومواقع الوزارة وبنك المعرفة بدون مقابل، مؤكدة أن مراكز الدروس الخصوصية تمارس أنشطة تعليمية بالمخالف للقوانين واللوائح، والدروس الخصوصية إهدار للوقت والمال، والسناتر ستظل مغلقة.