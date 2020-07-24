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فن

إنجي علي تتألق في جلسة تصوير بالساحل .. صور

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:26 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
شاركت المذيعة انجي متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا لها أثناء قضائها عطلة الصيف في الساحل الشمالي.

وظهرت انجي علي في الصورة بفستان مكشوف من الكتف والشعر المموج ومرتدية نظارة شمس في اطلالة حملت طابع الصيف.

وتقدم انجي علي اسبوعيا برنامج اسرار النجوم على اذاعة نجوم اف ام ، والذي تستضيف من خلاله اشهر نجوم الفن في السينما والدراما.

وكانت انجي علي تصدرت التريند شهر رمضان الماضي بسبب حلقتها في برنامج الجريئة وشيخ الحارة بسبب تصريحاتها وازمتها مع الفنانة السورية أصالة نصري.

إنجي علي تتألق في جلسة تصوير بالساحل .. صور
إنجي علي تتألق في جلسة تصوير بالساحل .. صور
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