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فن

بعد وفاته.. نهال عنبر توجه رسالة مؤثرة لخالها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:54 ص
نهال عنبر
نهال عنبر
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آيه عاطف
و جهت الفنانة نهال عنبر،  رسالة مؤثرة لخالها بعد وفاته، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك".

قالت نهال عنبر، :"الي اللقاء يا اغلي واحن خال واب ليه المهندس فاروق  ابو علم  كنا أصحاب اكثر من انك خالي وحبيبي أن القلب ليدمع علي فراقك رايح عند ماما وبابا وبالمرة سلملي عليهم".

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بينما إختتمت حديثها داعية له: "اللهم  يثبتك عند السؤال  ؤيرحمك برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء والفاتحة".

يذكر أن قالت نهال عنبر، إن الرجل العصبى يفقد صوابه عندما تدخل معه زوجته فى أى مشكلة، ومن المفترض أن تفهم الزوجة طبيعة زوجها حتى لا تكبر المشاكل بين الازواج.

واضافت نهال عنبر، خلال حوارها ببرنامج ، راجل و 2 ستات المذاع على فضائية ، "  ON E "،  أن اى مشكلة بين الزوجين يمكن أن يتم حلها عن طريق الحوار.

بعد وفاته.. نهال عنبر توجه رسالة مؤثرة لخالها
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