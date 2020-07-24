بإجمالي 359 حالة.. سلطنة عمان تسجل 4 وفيات جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل ٤ حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل حدود السلطنة خلال الــ 24 ساعة الماضية .





وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن بهذة الحالات الأربع بلغ إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ٣٥٩ حالة وفاة.





وناشدت وزارة الصحة العمانية الجميع تحمّل المسؤولية الفرديّة والمجتمعيّة والتقيد التام بالإجراءات الإحترازية وخصوصًا إرتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل .





وشددت علي ضرورة المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المعقم الكحولي المعتمد وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.