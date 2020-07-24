تنفيذا لخطة الدولة للتنمية.. محافظ أسيوط يبحث سبل التطوير في قطاعات البنية التحتية المعلوماتية والخدمات المقدمة للمواطنين

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه اللواء مهندس محمد لبيب يوسف مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع لمناقشة وبحث سبل التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتطوير والتحديث في قطاعات البنية التحتية المعلوماتية ومنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ .





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وقال محافظ أسيوط إن اللقاء تطرق إلى مناقشة سبل التعاون في تحديث قطاعات مركز المعلومات بالمحافظة وتطوير منظومة التوثيق الميكروفيلمي وحفظ المعلومات وتصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات وإنشاء نظم الأرشفة الالكترونية وتنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات فضلًا عن دراسة امكانية إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.



