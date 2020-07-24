أضرار استخدام المياه العادية في دورة التبريد



قالت شركة تصنيع زيوت و قطع غيار سيارات شهيرة في مصر أنه في حال عثور صاحب السيارة على صدأ في قربة المياه عند فتحها ، فهذا يعود الي استخدام المياه العادية من الصنبور أو مياه الشرب .





وقالت الشركة أن مياه الشرب العادية رخيصة بالفعل ولكنها تكلف السيارة الكثير نتيجة لوجود الأملاح فيها والذي يؤدي الي تكون الصدأ في دورة التبريد في السيارة وتقليل العمر الافتراضي لأجزاء التبريد في السيارة مثل الثرموستات , طلمبة المياة , الردياتير , وش السلندر وغيرهم.

وقالت الشركة أن المياه العادية تكون على عكس مياة التبريد المصنعة خصيصا للسيارات والمقاومة للصدأ والخالية من السيليكا وهذا يجعل المياه المصنعة تعطي للسيارة عمر افتراضي أطول لكل اجزاء دورة التبريد كما تضمن جودة تبريد أعلي .





و أكدت الشركة أن اختيار المياه يكون حسب جودة دورة التبريد في السيارة فلو كانت دورة التبريد جديدة في السيارة فيمكن استخدام نوع معين ولو كانت متهالكة أو فيها صدأ فيمكن اختيار نوع آخر.