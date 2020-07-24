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حوادث

٣ لصوص يسرقون عاملين بالإكراه أثناء سيرهما بـ١٥ مايو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:27 م
المتهمين
المتهمين
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كتب محمد صبرى


تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة عاملين بالإكراه اثناء سيرهما ب١٥ مايو ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من (عامله بمصنع ملابس بدائرة القسم ، وعامل آخر بذات المصنع) قررا بأنهما عقب خروجهما من المصنع محل عملهما , وسيرهما بدائرة القسم إعترض طريقهما ثلاثة  أشخاص " أدليا بأوصافهما التقريبية "  وهددوهما بسلاح أبيض "كتر " كان بحوزة أحدهم , وإستولوا منهما على (2 هاتف محمول) كرهًا عنهما ولاذوا بالفرار.

توصلت جهود التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (عاطليّن "لأحدهما معلومات جنائية" – سائق ، مقيمين بدائرة القسم) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (الهاتفان المستولى عليهما  ، سلاح أبيض "كتر"  المستخدم  فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وبسؤال المجنى عليهما تعرفا على المتهمين والهاتفان  ، وإتهماهم بسرقتهما بالإكراه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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