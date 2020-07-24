٣ لصوص يسرقون عاملين بالإكراه أثناء سيرهما بـ١٥ مايو









تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة عاملين بالإكراه اثناء سيرهما ب١٥ مايو ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.





تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من (عامله بمصنع ملابس بدائرة القسم ، وعامل آخر بذات المصنع) قررا بأنهما عقب خروجهما من المصنع محل عملهما , وسيرهما بدائرة القسم إعترض طريقهما ثلاثة أشخاص " أدليا بأوصافهما التقريبية " وهددوهما بسلاح أبيض "كتر " كان بحوزة أحدهم , وإستولوا منهما على (2 هاتف محمول) كرهًا عنهما ولاذوا بالفرار.





توصلت جهود التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (عاطليّن "لأحدهما معلومات جنائية" – سائق ، مقيمين بدائرة القسم) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (الهاتفان المستولى عليهما ، سلاح أبيض "كتر" المستخدم فى إرتكاب الواقعة).





وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وبسؤال المجنى عليهما تعرفا على المتهمين والهاتفان ، وإتهماهم بسرقتهما بالإكراه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



