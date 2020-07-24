AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرلمان التونسي يعقد اجتماعا بشأن سحب الثقة من الغنوشي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:06 م
جلسة مسائية بالبرلمان
جلسة مسائية بالبرلمان التونسي لسحب الثقة من الغنوشي
Advertisements
محمود نوفل
يعقد مجلس نواب التونسي، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا لتحديد موعد جلسة عامة برلمانية للتداول والتصويت، على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

جدير بالذكر أن اجتماعا  لمجلس النواب التونسي قد أرجئ من الخميس إلى الجمعة، بعد انسحاب الكتلة الديمقراطية احتجاجا على ما وصفته بالتحايل من قبل حركة النهضة.

وكان  ممثلا الكتلة الديمقراطية نبيل حاجي وزهير المغزاوي قد أعلن، في وقت سابق، عن انسحابهما من الاجتماع المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تحايلا من قبل حركة النهضة والغنوشي.

وكشفت مصادر صحفية أن مكتب البرلمان التونسي أكد أن لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ موجودة ضمن برنامج اجتماع المكتب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نريد الخلاص منك لانتمائك للإخوان.. تفاصيل جلسة البرلمان العاصفة للإطاحة بـ الغنوشي

لا سبيل لاستمراره.. البرلمان التونسي على وشك سحب الثقة من راشد الغنوشي

سنواصل الإجراءات.. حركة الشعب التونسية: 4 كتل برلمانية أجمعت على سحب الثقة من الغنوشي .. فيديو

تونس.. حركة النهضة الإخوانية تقرر سحب الثقة من حكومة الفخفاخ

انتفاضة ضد الغنوشي.. نواب بالبرلمان التونسي يمنعونه من الجلوس على مقعد الرئيس

أثناء كلمة الإخواني راشد الغنوشي.. هتافات «لا للإرهاب» تهز البرلمان التونسي.. فيديو

ترشيحاتنا

بث مباشر.. إقامة أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا باسطنبول منذ 86 عاما

مصرع شاب على يد زميله بسبب حساب المشاريب بالمحلة

ملكة عروض كمال الأجسام تعود من الموت لتنشر رسالة على فيسبوك.. صور

العظمى تصل لـ 47 درجة.. الأرصاد تحذر: طقس أول يوم العيد شديد الحرارة يصاحبه رطوبة عالية

داعيا لوقف التدخلات الأجنبية.. وزير الخارجية لـ نظيره الصيني: مصر تسعى لـ الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها

إبراهيم نور الدين يدير ودية الأهلى وسموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها

تويوتا كورولا 2021 toyota corolla متاحة في مصر.. صور