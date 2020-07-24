البرلمان التونسي يعقد اجتماعا بشأن سحب الثقة من الغنوشي

يعقد مجلس نواب التونسي، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا لتحديد موعد جلسة عامة برلمانية للتداول والتصويت، على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.





جدير بالذكر أن اجتماعا لمجلس النواب التونسي قد أرجئ من الخميس إلى الجمعة، بعد انسحاب الكتلة الديمقراطية احتجاجا على ما وصفته بالتحايل من قبل حركة النهضة.





وكان ممثلا الكتلة الديمقراطية نبيل حاجي وزهير المغزاوي قد أعلن، في وقت سابق، عن انسحابهما من الاجتماع المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تحايلا من قبل حركة النهضة والغنوشي.





وكشفت مصادر صحفية أن مكتب البرلمان التونسي أكد أن لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ موجودة ضمن برنامج اجتماع المكتب