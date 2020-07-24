بعد إعلان اختبارها أسلحة مضادة للأقمار الصناعية.. روسيا ترد على أمريكا وبريطانيا



أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة رفضها للادعاءات الأمريكية والبريطانية بأن موسكو اختبرت أسلحة مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء وأعتبرته "إدعاءات".



واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة روسيا باختبار قذيفة شبيهة بالسلاح في الفضاء، والتي يمكن استخدامها في استهداف الأقمار الصناعية في المدار.



وأعرب رئيس هيئة الفضاء بالمملكة المتحدة "هارفي سميث" عن قلقه بشأن اختبار روسيا الأخير لأحد أقمارها الصناعية، والذي قال إن له "خصائص السلاح".



وأضاف "سميث" في بيانه أن أفعال كهذه تشكل تهديدًا للاستخدام السلمي للفضاء، ومخاطرة قد تتسبب في حطام يشكل تهديدًا للأقمار الصناعية وأنظمة الفضاء التي يعتمد عليها العالم.



وناشد روسيا بتجنب أي اختبارات مستقبلية كهذه واستكمال العمل البنّاء مع المملكة المتحدة والشركاء الآخرين لتشجيع التصرف المسئول في الفضاء.



وقد أعلنت قيادة الفضاء الأمريكية (U.S. Space Command)، الخميس، أن لديها أدلة على أن روسيا اختبرت سلاحًا مضادًا للأقمار الصناعية.

