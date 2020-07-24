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فن

حمادة هلال يتذكر والدته بـ كلمات من ذهب.. شاهد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:35 م
حمادة هلال ووالدته
حمادة هلال ووالدته
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محمد بدران

نشر الفنان حمادة هلال عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له برفقة والدته طالبا الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.


وعلق حمادة هلال على الصورة قائلًا: "اللهم صل على من إذا تكلم سبقه النور*واذا تبسم أخجل البدور*وإذا سجد قال أمتى يا غفور* اللهم ارحم امى يارحيم"


من جهة أخرى، حقق كليب «جمالها» لـ الفنان حمادة هلال، والفنانة منة عرفة، 11 مليون مشاهدة، بعد طرحه على يوتيوب يوم 25 مايو، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك. 


وشاركت الفنانة منة عرفة في الكليب كـ "موديل"، بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة؛ لتعيد للجمهور ذكريات مشاركتها مع حمادة هلال. 


أغنية «جمالها» لـ حمادة هلال، من كلمات: ماجد صبري، جيتار: شريف فهمي، طبلة: ماجد الصواف، توزيع موسيقي: مادو صلاح، والكليب إخراج: أحمد عاطف. 


وسبق أن شاركت منة عرفة في فيلم "الحب كده" مع حمادة هلال إنتاج 2007 أي قبل 13 عاما، من إنتاج السبكي وإخراج أكرم فريد.

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