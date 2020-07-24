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رياضة

منافس الزمالك .. الرجاء المغربي بدون محترفيه في مؤجلات الدوري

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:40 م
فريق الرجاء المغربي
فريق الرجاء المغربي
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محمد سمير
تأكد رسميا غياب الثنائي الكونغولي فابريس نجوما وبين مالانجو عن مباريات الرجاء المؤجلة بالدوري المغربي.

ويستهل الرجاء مواجهاته بالدوري بعد الاستئناف، ضد الدفاع الجديدي على أرض الأخير، الإثنين المقبل.

ويفقد الرجاء خدمات الثنائي الكونغولي في مبارياته الـ 3 الأولى، بسبب تأخرهم في العودة للمغرب كما كان مقررا في السابق.

وخلافا لما راج بشأن عودة اللاعبين للدار البيضاء منتصف الأسبوع المنصرم عبر فرنسا، فقد حالت بعض الإجراءات الإدارية دون تفعيل هذه الرغبة ليضطر اللاعبان لتأجيل موعد مغادرتهما لكينشاسا.

ويصل اللاعبان إلى الدار البيضاء الأسبوع المقبل عبر رحلة جوية مباشرة.

وسيتخلف اللاعبان عن مؤجلتي الزمامرة وبرشيد أيضا، الأمر الذي سيضاعف متاعب المدرب جمال السلامي الذي يشكو من غيابات مهمة في صفوف فريقه.

ويغيب الثنائي محمود بن حليب، ومحمد الدويك بسبب الإصابة، بينما يبقى إلياس الحداد عالقا في بلجيكا.

ومن المقرر ان يلعب نادي الزمالك مع الرجاء المغربي فى اطار مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في سبتمبر المقبل .
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