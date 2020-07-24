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فن

فى الأردن.. مكادي نحاس تقدم احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للسكان

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:22 م
مكادي نحاس
مكادي نحاس
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محمد نحلة
تستعد الفنانة الأردنية مكادي نحاس لإحياء احتفالية الأمم المتحدة لليوم العالمي للسكان، عبر حفل غنائي أونلاين في العاصمة الأردنية عمان،  مساء الأحد المقبل. 

وتأتي هذه الاحتفالية العالمية بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن والمجلس الأعلى للسكان،  وتقدم بشكل حفل غنائي افتراضي عبر منصات السوشيال ميديا تماشيا مع إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا،  ومن المقرر أن تذاع الحفلة بشكل حي ومباشر في تمام السابعة مساء عبر فيسبوك ويوتيوب. 

وتمتد رحلة مكادي نحاس الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذي خاض خلاله مغامرة التغني باللهجة العراقية في مطلع الألفينات، واتبعته بألبوم "خلخال غاصت به في عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقي كملحنة وكاتبة أغاني.  

ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا الأحلام"، ومن ثم اختتمت مشوار ألبوماتها مع "نور" برفقة مقام للإنتاج، منذ 6 سنوات، وتجهز حاليًا لإطلاق أول دويتو أردني سعودي لها خلال أيام.
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