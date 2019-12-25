إعلان حالة الطوارئ القصوى فى العاصمة الأردنية عمان.. اعرف السبب

أعلنت السلطات في العاصمة الأردنية عمان رفع حالة الطوارئ إلى القصوى، مع دخول المنخفض الجوي المتوقع على البلاد، والذي سيصاحبه سقوط أمطار غزيرة.



وقال رئيس قسم الطوارئ في عمان شاهر العبادي، إن حالة الطوارئ القصوى يتم خلالها تعزيز الورش المائية والمجموعات المزودة بالمعدات الخاصة بالتعامل مع الظروف الطارئة.



وطالبت أمانة عمان المواطنين بالابتعاد عن المجاري المائية والأودية، وعدم إلقاء المخلفات بشكل عشوائي ما يؤدي إلى اغلاق خطوط مصارف المياه.



وأكدت أمانة عمان استعدادها الكامل للتعامل مع أي طارئ قد يحدث نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة على العاصمة.



وأعلنت الأمانة عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوي المواطنين، والاستغاثات المتعلقة بهطول الأمطار.