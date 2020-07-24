أول تعليق من أحمد حجازي عقب تأهل ويست بروميتش لـ الدوري الإنجليزي

أعرب أحمد حجازي، نجم فريق ويست بروميتش الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد ضمان صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.





أحمد حجازي ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له بصحبة الفريق، وعلق: "عقب عامين من العمل الجاد .. أود أن أشكر كل من ساهم في الوصول لتلك اللحظة.. أخيرا عدنا لـ مكان انتمائنا". ونشر









وتأهل وست بروميتش ألبيون جاء بعد تعادلهما في آخر جولات البطولة مع كوينز بارك رينجرز بهدفين لكل منهما، وخسارة منافسه برينتفورد أمام بارنسلي، وتعادل فولهام أمام ويجان.



أحمد حجازي لم يشارك في مباراة اليوم وجلس على دكة البدلاء، لكنه ساهم في احتلال فريقه المركز الثاني، والعودة رسميًا لمنافسات البريمرليج، بعد هبوطه للشامبيونشيب عام 2018.