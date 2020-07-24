AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من أحمد حجازي عقب تأهل ويست بروميتش لـ الدوري الإنجليزي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أعرب أحمد حجازي، نجم فريق ويست بروميتش الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد ضمان صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ونشر أحمد حجازي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له بصحبة الفريق، وعلق: "عقب عامين من العمل الجاد .. أود أن أشكر كل من ساهم في الوصول لتلك اللحظة.. أخيرا عدنا لـ مكان انتمائنا".


وتأهل وست بروميتش ألبيون جاء بعد تعادلهما في آخر جولات البطولة مع كوينز بارك رينجرز بهدفين لكل منهما، وخسارة منافسه برينتفورد أمام بارنسلي، وتعادل فولهام أمام ويجان.

أحمد حجازي لم يشارك في مباراة اليوم وجلس على دكة البدلاء، لكنه ساهم في احتلال فريقه المركز الثاني، والعودة رسميًا لمنافسات البريمرليج، بعد هبوطه للشامبيونشيب عام 2018.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد غياب 16 عاما.. ليدز يونايتد يعود رسميا للدوري الإنجليزي

أحمد حجازي يقترب من الدوري الإنجليزي الممتاز وتبخر أحلام الأهلي بشأن ضمه

حجازي احتياطيا مع وست بروميتش في مباراة حسم الصعود للدوري الإنجليزي

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

حسام البدري وجهاز المنتخب يهنئان أحمد حجازي على عودة ويست بروميتش إلى البريميرليج

وائل جمعة يهنئ حجازي على صعود فريقه للدوري الانجليزي الممتاز

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. تشريح جثمان ضحايا كورونا يكشف مفاجآت وتغيرات غير عادية

أفريكوم: الأقمار الصناعية تكشف وجود مرتزقة بمعداتهم العسكرية في سرت

حلو و حادق .. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت

بعد 20 عامًا خلف القضبان .. تحليل DNA يكشف براءة متهم في جريمة قتل

صحيفة فرنسية: مصر مستعدة للتدخل عسكريا في ليبيا

بدءا من أغسطس .. روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزه بـ22 مليون دولار.. مسن يتخلى عن نصف مبلغ الجائزة لسبب يذهل العقول

بـ ملابس كاجوال .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

حلو و حادق .. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت