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رياضة

كهربا يهنئ أحمد حجازي على صعود فريقه للدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:22 م
كهربا
كهربا
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مصطفى كرم
هنأ محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، صديقه أحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش الإنجليزي بعد ضمان صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ونشر محمود كهربا عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة ل أحمد حجازي علق عليها قائلا "لقد عدنا مجددا رفقة الكبار". 

تأهل وست بروميتش ألبيون جاء بعد تعادلهما في آخر جولات البطولة مع كوينز بارك رينجرز بهدفين لكل منهما، وخسارة منافسه برينتفورد أمام بارنسلي، وتعادل فولهام أمام ويجان.

أحمد حجازي لم يشارك في مباراة اليوم وجلس على دكة البدلاء، لكنه ساهم في احتلال فريقه المركز الثاني، والعودة رسميًا لمنافسات البريمرليج، بعد هبوطه للشامبيونشيب عام 2018.

حجازي كان قد شارك في آخر مواسم وست بروميتش في البريميرليج منذ الدور الثاني لموسم 2017-2018، بعد انتقاله قادمًا من صفوف النادي الأهلي.

وبذلك، تخوض فرق برينفتورد وفولهام وكارديف سيتي وسوانزي سيتي الملحق المؤهل على أخر بطاقات التأهل للبريميرليج. 
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