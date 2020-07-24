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البطل الملازم عمرو عابد: التكفيريون بطباعهم جبناء جدا ولا يواجهون.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الملازم أول عمرو عابد، أحد أبناء الصاعقة المصرية، إن فكرة الاستعانة بالدعم الجوي في العمليات العسكرية صعبة لعدة أسباب.


وأضاف عابد، في حواره مع الإعلامي احمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، أن الدعم الجوي يحتاج لتحديد إحداثيات واضحة لأن المساحات كبيرة.



وتابع: "الطيران لو طلع هيموتني لأنه يضرب ضرب مساحي وفي هذه الحالة كله هيموت، وكلنا في مركب واحدة، لذلك التعامل المباشر أفضل مع التكفيريين".

 
وأشار إلى أن التكفيريين بطباعهم جبناء جدا، لا يواجهون ويصطدمون بعقيدة رجال الجيش الراسخة، لافتا إلى أنهم يتحدثون اللغة العربية الفصحى.

 
وتابع: أن الإرهابيين دائما يكون معهم أسلحة قوية جدا، وعدد كبير ورغم هذا الأمر لم يستطيعوا الدخول علينا.


وعن لحظة إصابته قال: "لحظة إصابتي لم أشعر بنفسي لاني وقتها بقيت قائد المجموعة والطلقة عبرت "الفيست" ووصلت لجنبي وربنا قواني وقمت".

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