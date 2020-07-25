عضو إسكان البرلمان: إقبال كبير على التصالح في مخالفات البناء

قال النائب عاطف عبد الجواد عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إ ن قانون التصالح في مخالفات البناء جيد وتطبيقه على ارض الواقع يتطلب وعي من كافة الأطراف.





و اضاف عبد الجواد في تصريحات خاصة، أن المواطنين أبدوا إقبال و مرونة مع فكرة التصالح، قائلا:" انهم حملوا على مرافق الدولة اعباء بهذه المخالفات بدون ترخيص بخلاف الادوار التي شيدوها بالمخالفة للقانون.





وأكمل النائب حديثة: " لابد من مراعاة الا تكون العقوبة واحدة رغم اختلاف طبيعة المخالفات، مضيفا " رسوم حالات التصالح في حالات الالتزام بالارتفاعات يجب ان تختلف عن من تعدى قيود الارتفاع و قام ببناء ادوار مخالفة،





وأكد النائب، أن القانون حل مشاكل كثير و رد للدولة حقوقها و الأموال التي تم انفاقها على هذه المرافق الامر الذي حمل الدولة اعباء وأوضح ان أموال المخالفات يتحملها المالك مع مشترى الوحدة بشكل تضامني.





كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد ناشد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات، وذلك وفقًا لما قرره مجلس الوزراء قبل 15 أغسطس المقبل.





وكلف الوزير المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات





و كان الوزير ايضا قد وجه المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية التي تنظم التطبيق



