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برلمان

عضو تشريعية النواب تطالب بإعفاء الجمعيات الخيرية من رسوم الكهرباء والغاز والمياه

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:49 م
فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء
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حسن رضوان
طالبت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة إعفاء دور العبادة والجمعيات الخيرية من رسوم المياه والكهرباء والغاز، مؤكدة، أن هذه المؤسسات خيرية هدفها تنمية المجتمع.

وأكدت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم تشريع خاص بإعفائهم من مصاريف استهلاك المياه والكهرباء والغاز، لافتة إلى أن الجمعيات الخيرية قائمة على التبرعات ومساهمات الأعضاء وليس لها موارد أخرى تسمح لها بتقديم مصاريف إضافية للكهرباء والمياه والغاز.

وكان ذلك بعد أن تبنت  لجنة الشئون الدينية إعفاء دور العبادة من رسوم الكهرباء والمياه حيث قررت عرض الأمر على مجلس النواب للتشاور مع الحكومة في هذا الشأن بناء على طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار وعبد الرازق زنط حيث طالبا الحكومة خلال لجان عقدتها اللجنة بالموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات  المياه والكهرباء.

وكانت اللجنة قد عرضت طلبات الإحاطة على جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف حيث اكد أن إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات المياه والكهرباء ليس من اختصاص وزارة الأوقاف وإنما من اختصاص وزارة المالية.

وأوضح طايع للنواب ردا على طلبات الإحاطة " وزارة  الأوقاف تقوم فقط بالتصديق على فواتير الكهرباء وأن المطالبة بالإعفاء قرار حكومي لا علاقة له بوزارة الأوقاف.
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