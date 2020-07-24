عضو تشريعية النواب تطالب بإعفاء الجمعيات الخيرية من رسوم الكهرباء والغاز والمياه

تبنت لجنة الشئون الدينية إعفاء

من رسوم الكهرباء والمياه حيث قررت عرض

الأمر

على مجلس النواب للتشاور مع الحكومة في هذا الشأن بناء على طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار وعبد الرازق زنط حيث طالبا الحكومة خلال لجان عقدتها اللجنة بالموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات المياه والكهرباء.

وكان ذلك بعد أن