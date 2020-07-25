وزير السياحة ومحافظ مطروح يفتتاحان فندقا جديدا بالعلمين.. والعناني: المحافظة غنية بالمقومات السياحية.. وشعيب: لدينا 4 آلاف غرفة

وزير السياحة:

افتتاح العنوان هو البداية في إقامة مزيد من الفنادق الجديدة

العمل لم يتوقف طوال الفترة الماضي مع استمرار بناء المشروعات

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك لافتتاح فندق جديد بسيدى عبد الرحمن بالعلمين. أجرى الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار جولة أمس الجمعة، بمحافظة مطروح برفقة





وأكد الوزير أن الفندق الجديد بطاقة فندقية ١٢٨ غرفة سياحية كاضافة جديدة الى القطاع والقوى السياحية بالساحل الشمالي.









من جانبه أكد الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار على أن العمل لم يتوقف طوال الفترة الماضي مع استمرار بناء المشروعات، مضيفا أن مطروح غنية بالمقومات السياحية التى تؤهلها للجذب السياحى، وبها ٣٤ فندقا وما شهدته من افتتاح فندق العنوان هو البداية مع الشروع في إقامة مزيد من الفنادق الجديدة.

وأضاف العناني أن مطروح تم اختيارها ضمن ثلاث محافظات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتم إعادة حركة السياحة بها في اول يوليو الجارى مع زيادة حركة النشاط السياحى مع ما تشهده محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء من استقبال للسياحة الخارجية.





أما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فقال:"نسعد بإضافة صرح جديد في الساحل الشمالي، وأول فنادق مجموعة أعمار خارج الامارات مقدما التهنئة بإفتتاح الفندق الجديد ليضاف إلى عدد الفنادق بمطروح لتصبح ٣٥ فندقا سياحيا بطاقة تزيد على ٤ الاف غرفة سياحية".





وأضاف انه تم التصريح والموافقة لعدد ١٧ فندقا على التشغيل الجزئي بنسبة ٥٠ % مع الإلتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد المحافظ أن مطروح تتمتع بالعديد من الامكانيات والمقومات السياحية الهائلة الجاذبة للتنمية والإستثمار خاصة مع اعادة التخطيط العمراني للساحل الشمالى الغربى.



