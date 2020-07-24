AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الباز: جماعة الإخوان الإرهابية تقف خلف حملات تشويه جمال عبد الناصر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:13 م
محمد الباز
محمد الباز
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مازال حيًا في أذهان المصريين، لأننا كنا أمام رئيس كل همه الشعب.

وتابع الباز خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار": "جمال عبدالناصر ليس رجلًا أسطوريًا، لكنه رئيس اشتغل بإمكانات عصره، وانحاز للشعب والعدالة الاجتماعية.. في أجيال كتير وصلها أن عبدالناصر الرجل بتاع الهزايم، واللي كان فاتح السجون سلخانات».

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية وقفت خلف حملات تشويه عبدالناصر، وأبوالعلا ماضي كتب مقالًا في جريدة العربي عن جنازته، وناقش حب الناس له وتحدث عن مقولة الإخوان (بيننا وبينهم الجنائز)، ففوجئ بيوسف ندا وهذا الرجل كان أقرب إلى وزير مالية الإخوان، وأحد الأضلع الكبيرة في الجماعة، يتصل به ويطلب مقابلته، وعندما التقاه قال إزاي تكتب الكلام دا، وقال له إن كتاب أيام من حياتي لزينب الغزالي لم تؤلفه هي وإنما هو من كتبه وأنه نسج فيه قصصًا خيالية عن تعذيبها بسجون عبدالناصر».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقال «البت فتحية» لـ إسعاد يونس .. محمد الباز يطالب الجميع بالاعتذار لـ صاحبة السعادة .. شاهد

الباز: الإخوان بيحاولوا يشككوا المواطنين في الإجراءات العسكرية.. فيديو

ترشيحاتنا

إعادة رجل أمن ضمن الوفد المرافق لأمير الكويت في أمريكا

مشهد يخطف القلب.. جماهير الأهلي تتابع مباراته مع سموحة من برج القاهرة

أول رد رسمي من التعليم على قصة اختفاء أوراق إجابة مادة الفيزياء لـ طالبة ثانوية عامة بالمنيا

شريف رمزي يستمتع بالإجازة الصيفية مع زوجته ودرة فى الساحل الشمالى.. صور

الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع للجيش السوري في الجولان

كريستيانو رونالدو إلى نيوكاسل.. 5 صفقات تشعل الميركاتو الصيفي في أوروبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة من الساحل الشمالي

دراسة تكشف حيلة فيروس كورونا لاختراق جسم الإنسان

بفستان قصير.. رنا سماحة بإطلالة أنيقة تبهر متابعيها .. شاهد