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محافظات

خروج 22 متعافي من مستشفى عزل إسنا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:39 م
خروج 22 متعافى من
خروج 22 متعافى من مستشفى عزل اسنا
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شمس يونس
أعلنت مستشفي إسنا التخصصي للعزل الصحي في الأقصر، برئاسة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، عن شفاء وخروج دفعة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا كوفيد -19.

وأوضحت مدير عام المستشفى بأن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمود خضري مدير العزل نجح فى علاج وخروج  22 حالة تعافي جدد  من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ليصل بذلك 1075 متعافي بالمستشفى. 

وأضافت أن من بين هذه الحالات  حالات كانوا فى الرعاية المركزة وحالات  كبار السن يأتى ذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى والتي جاءت نتائج تحاليلهم سلبية في نهاية المطاف. 




وأشارت مدير عام المستشفى، إلى أن من بين حالات الخروج حالات حرجة لكبار سن كانوا بالعناية المركزة والذين  تحسنت حالتهم وتعافوا بفضل جنود الجيش الأبيض بالمستشفى. 

جدير بالذكر أن عدد حالات التعافي والخروج النهائي وصل إلى 1075 حالة تعافي وخروج نهائي، وأيضا أكثر من 16 ولادة قيصرية مسجلين أعلى نسب الشفاء وعمليات ولادة قيصرية على مستوى الجمهورية وبالتحديد مستشفيات العزل الصحي. 
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