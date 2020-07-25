زوجة لا تكفي.. أحمد سعد يحضر لـ الزيجة الرابعة.. وغادة عبد الرازق عروسة للمرة 11

عادة ما يفشل الكثيرون في حياتهم الزوجية، ما يجعلهم يقومون بالبحث عن حظهم مع شريك آخر، ولكن بعض النجوم تعددت مرات بحثهم، بتعدد زيجاتهم، ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، ابرز النجوم الذين تعددت تجاربهم الزوجية ولم يكتفوا بالزيجة الأولى في حياتهم.





أحمد سعد:

تزوج الفنان أحمد سعد في المرة الأولى له من لبنى بيومي، واستمر الزواج منذ عام 2006 وحتى عام 2011، ثم تزوج بعدها من الفنانة ريم البارودي، ثم انفصلا في عام 2017، ليتزوج بعدها من الفنان سمية الخشاب، واستمر الزواج عامين حتى وقع الطلاق في 2019، ويقوم حاليًا «سعد» بالتحضير لزواج الرابع من علياء بسيوني





سمية الخشاب:

قالت الفنانة سمية الخشاب، في لقاء متلفز لها، إنها تزوجت 4 مرات من ضمنهم الزواج الأخير من الفنان أحمد سعد، مشيرة إلى أن كافة زيجاتها السابقة معلنة بالأسماء ومنهم رجل خليجي.



غادة عبد الرازق:

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، عن عدد زيجاتها في لقاء متلفز عبر برنامج «عايشة شو»، فقالت إنها تزوجت 10 مرات، لتتمهم 11 زيجة بعد زيجتها الأخيرة من هيثم زنتيا (مدير تصوير مسلسل سلطانة المعز).





أحمد الفيشاوي:

تزوج الفنان أحمد الفيشاوى 6 مرات، الأولى من السيدة هند الحناوى والده إبنته الوحيدة ، وقد شغلت قضية زواجهم الجمهور لفترة طويلة نظرًا الى تبادل القضايا بينهم لسنوات طويلة.





إما الزيجة الثانية فكانت من وسام عاطف وأستمر الزواج 40 يوم فقط ، وكانت الزيجة الثالثة من سيدة المانية تدعى دنيس ولمان، ثم تزوج لرابع مرة من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، وتظل الزيجة الخامسة سرية حتى الان، حيث لم يعلن «الفيشاوى» عن اسم السيدة التى تزوجها، أما الزيجة الأخيرة له فكان من ندي الكامل.





سمية الألفي:

تزوجت سمية الألفي أربع مرات، المرة الأولى كانت قصة الحب الأكثر شهرة في مشوارها مع فاروق الفيشاوي، والذي أنجبت منه أحمد وعمر، وبعد الانفصال تزوجت من الملحن مودي الإمام، كما تزوجت أيضًا من المخرج جمال عبد الحميد، ثم تزوجت من الفنان مدحت صالح لفترة قصيرة للغاية، وعلى الرغم من تكرار زيجاتها لكن سمية الألفي اعترفت بأن فاروق الفيشاوي هو حب عمرها، وبأنها كانت تتغاضى عن خيانته لها لأنها لم ترغب في أن تنهار أسرتها.









أنغام:

سبق لـ الفنانة أنغام، الزواج 4 مرات، المرة الأولى من مهندس الصوت مجدي عارف واستمرت هذه الزيجة 5 سنوات وأثمرت عن إنجاب ابنها عمر، ثم انفصلت عنه لتتزوج عام 2004 من الموزع الموسيقي فهد، واستمرت هذه الزيجة ثلاث سنوات وأنجبت منه ابنها الثاني عمر، وانتهت بالخلع، وكانت الزيجة الرابعة والأخيرة لها، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي لم يستم كثيرًا.









علي الحجار:

لم يكشف الفنان علي الحجار، بشكل رسمي عن عدد زيجاته إلا في عام 2016، حينما وقع ضحية في مقالب الفنان رامز جلال، من خلال برنامج «رامز بيلعب بالنار»، حينما استفزه الأخير بالسؤال عن عدد زوجاته، قائلًا «5 ولا 6 ولا كام؟».

وكان رد فعل علي الحجار، هادئًا على تساؤل رامز جلال، فأكد له أنه تزوج 6 مرات، رزق منها بـ 7 أولاد، مشيرًا إلى أن لديه الآن زوجة واحدة فقط على عصمته منذ 15 عامًا.

وداعبه رامز جلال، متسائلًا عن كم النفقة التي يدفعها علي الحجار لزوجاته السابقات، فأكد أنها تقريبًا يدفع 40 ألف جنيه شهريًا نفقة لزوجاته.





مدحت صالح: تزوج الفنان مدحت صالح فى البداية من خارج الوسط الفني، وأنجبت له أدهم وهانيا. ثم تزوج الفنانة سمية الألفى. كما تزوج من الجميلة شيرين سيف النصر بعد قصة حب سريعة، ولكن لم يستمر الزواج سوى أربعة شهور، ليتم الطلاق بهدوء. أما آخر زيجاته والتى استمرت حتى الآن فكانت بالشاعرة نورا الباز.

نبيلة عبيد: تزوجت الفنانة نبيلة عبيد خمسة مرات، الأولى كانت من المخرج عاطف سالم في عام 1963، واستمرت 4 سنوات حتى وقع الطلاق في عام 1967، كما اعترفت بزواجها من المخرج أشرف فهمي سرًا، وذلك على الرغم من أن الفنانة جالا فهمي نفت هذا الخبر.

حسين فهمي: تزوج حسين فهمي من نادية محرم، وأنجب منها أولاده محمود ونائلة. والثانية من الفنانة ميرفت أمين وأنجب منها ابنتهما منة الله. اما الثالثة كانت من الفنانة لقاء سويدان واستمر زواجهما عدة سنوات. ومن بعدها تزوج من سيدة سعودية الجنسية.



سوسن بدر: أما الزيجة الخامسة للفنانة سوسن بدر، فتعد الأكثر جدلًا، إذ تزوجت من رجل الأعمال فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، والذي يصغرها بـ 20 عامًا، وهو أيضًا زوج الفنانة داليا البحيري الحالي، وقرر سوسن وفريد الزواج بعدما التقيا في كواليس أحد الأفلام التي شاركت فيها الأولى وأنتجتها والدة الثاني، لكن الزواج انتهى سريعًا.





نجوم الزمن الجميل:

وكان هناك العديد من نجوم الزمن الجميل، الذين لم يكتفوا بالزيجة الأولى في حياتهم، وتعددت زيجاتهم أيضًا، ومن أبرز هؤلاء.





رشدى أباظة: يعد دونجوان السينما رشدى أباظة من أبرز النجوم ارتباطا، وكانت حياة ساحر النساء مليئة بالزيجات، نذكر منها زواجه من الفنانة تحية كاريوكا، والتى استمر 3 سنوات، حتى انتهى بالطلاق بعد غيرتها الشديدة عليه. ثم تزوج امرأة أمريكية حسناء تدعى "بربارا"، فور طلاقها، وأنجب منها ابنته قسمت، وبعد فترة دبت الخلافات بينهما وتم الانفصال، واثناء تصوير فيلم الرجل الثاني، عاش "اباظة" قصة حب قوية مع سامية جمال، والتي كانت تهتم به بطريقة غير عادية، وبالفعل كانت الراقصة الجميلة هي الزيجة الثالثة، واستمر الزواج ما يقرب من 18 عاما، أما الزيجة الرابعة فى حياة رشدي اباظة، فكانت عابرة، لمدة أيام قليلة جدا، وكانت هذه المرة من نصيب الشحرورة صباح، وكان حينها لا يزال متزوجا من سامية جمال، التى سامحته على هذه النزوة الطائشةأ أما زواجه الأخير فكان من نبيلة أباظة ابنة عمه، حيث تزوجها قبل وفاته بسنتين، وعند اكتشافه لاصابته بالسرطان طلقها بحجة أنه يريد أن يموت وحيدا.





صباح أما الشحرورة صباح، فكانت الأكثر جدلًا بين النجوم، ليس من حيث عدد زيجاتها فحسب، لكن بسبب تعمدها الزواج من شباب صغار في العمر، إذ تزوجت من الفنان فادي لبنان الذي كان يصغرها بأكثر من 25 عامًا، واستمر الزواج بينهما لمدة 17 عامًا، وبررت بعد ذلك زواجها منه، بأنها كانت تساعده لدخول الوسط الفني.





محرم فؤاد: عرف الفنان محرم فؤاد بتعدد زيجاته، سواء من داخل الوسط الفنى أو من خارجه، وكانت الفنانة تحية كاريوكا الزوجة الأولى له ولم يستمر الزواج سوى أشهر معدودة، أما زوجته الثانية فكانت سيدة أجنبية وأنجب منها ابنه طارق. اما الثالثة فكانت لبنانية ولم يستمر الزواج كثيرا ايضا. ثم تعرف على اللبنانية جورجينا رزق ملكة جمال الكون أثناء تصويرهما فيلم الملكة وأنا، وسرعان ما تزوجا، ولم يستمر الزواج كثيرا، بعدها تزوج الفنانة عايدة رياض، واستمر زواجهما قرابة عشر سنوات، أما آخر زيجاته فكانت المذيعة منى هلال والتى استمرت معه حتى وفاته بأزمة قلبية.





إيهاب نافع: اشتهر "نافع" بتعدد زيجاته، والتى وصلت الى 10 مرات، وكانت البداية من "ألفت" ملكة جمال نادى المعادى والتى أنجبت له ابنه الدكتور أيمن، وبعد خلافات بينهما تم الانفصال، وتعرف بعدها على الفنانة ماجدة، وكانت فى قمة تألقها الفنى، واستمر الزواج 12 عاما، وأثمر عن إنجاب الفنانة غادة نافع، وتزوج بعدها من سيدة استرالية أنجبت له زكريا وجوهرة. ثم توالت زيجاته بعد ذلك ما بين مصرية وأمريكية وأردنية، وكانت من بين زوجاته أرملة رأفت الهجان.





كمال الشناوي: كانت زيجته الأولى من الفنانة عفاف شاكر شقيقة الفنانة المعتزلة شادية، ولم يستمر الزواج كثيرا، وسرعان ما تم الطلاق، ثم تزوج بعدها الراقصة هاجر حمدى، بشرط اعتزال الرقص نهائيا، وبالفعل وافقت وتم الزواج وانجبت له محمد، ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلا، بسبب غيرتها الشديدة عليه. وكانت الزيجة الثالثة من خارج الوسط الفنى "زينب الدجوى" والتى أنجبت له ابنه علاء، ثم تعرف على الفنانة ناهد شريف أثناء تصويرهما فيلم "زوجة ليوم واحد"، وعاشا سويا قصة حب، انتهت بالزواج التى استمر بضعة سنوات. أما الزواج الأخير فكان من سيدة سورية واستمر معها حتى وفاته.





صلاح ذو الفقار: كان زواجه الأول من نفيسة بهجت، وهى أرملة ولها أبناء، وكانت من رائدات العمل الاجتماعى، وتزوجها عن حب وراعى أبنائها وعاملهم كأبنائه، وأنجبت له أبنائه أحمد ومنى، ولكن لم تستمر حياتهم السعيدة كثيرا، فانفصلا شكليا، ولكنه لم يطلقها حتى توفاها الله، أما الزيجة الثانية فكانت من الفنانة زهرة العلا، وبدأت قصة الحب أثناء اشتراكهما سويا فى فيلم رد قلبى، ولكنهما قررا الانفصال بعد عام ونصف من الزواج، ولكنهما استمرا كأصدقاء، أما الزواج الأشهر فى حياته فكان بالفنانة شادية. أما آخر زيجاته فكانت السيدة بهيجة مقبل وهى من سيدات المجتمع، وكان لها أبناء من زواج سابق، ودام زواجهم 18 عاما حتى وفاته.



