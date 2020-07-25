AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سيول وأمطار رعدية فى السعودية.. تفاصيل أصعب 72 ساعة قادمة على المملكة.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 12:56 ص
ميس رضا

شهدت مناطق واسعة في جنوب المملكة العربية السعودية الجمعة طقس غير مستقر فى مناطق أبها وعسير والطائف حيث تحولت شوارع هذه المناطق لأودية بعد عاصفة أمطار غزيزة.


وأفادت مؤشرات الطقس بتأثر القطاع الغربي والجنوبي الغربي من المملكة بحالة مطرية جديدة، تتسم بالقوة وشُمولية في مساحة التأثير، تترافق بعد بالأمطار الرعدية الغزيرة وتساقط لزخات البرد، إضافة لوجود احتمالية عالية لتشكل السيول في بعض المناطق.



وفي التفاصيل يتوقع أن يستمر تكاثر السُحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار ذات الشدة المُتفاوتة يوم السبت على مرتفعات كُل من جازان وعسير والباحة، وصولًا حتى مرتفعات الطائف، على أن تزداد وتيرة وشدة الهطولات المطرية تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأحد، بحيث تُصبح الأمطار الرعدية أكثر غزارة، وقد تمتد لتشمل مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة خاصة في يومي الاثنين والثلاثاء.


 وحذر خبراء الطقس من خطر جريان الأودية السيول وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق، إضافة لنشاط الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وما سيرافقها من تدني لمدى الرؤية الأفقية أحيانًا.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🔴 متداول <br>طريق السودة يشهد امطار غزيرة وازدحام بسيارات المتنزهين <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#أبها_الأن</a> <br> الجمعة ٣-١٢-١٤٤١هـ<br>.<br>. <a href="https://t.co/PgA4VRSrXh">pic.twitter.com/PgA4VRSrXh</a></p>&mdash; طقس (@tqqs) <a href="https://twitter.com/tqqs/status/1286726786517213188?ref_src=twsrc%5Etfw">July 24, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة وسط تواجد بعض المُصلين

موجة طقس عاصف تضرب السعودية حتى نهاية الأسبوع

أمطار وحرارة مرتفعة.. تقلبات في حالة الطقس بدول الخليج على مدار الـ24 ساعة

أمطار رعدية وتقلبات شديدة.. طقس العيد في السعودية

رياح وأمطار وأتربة .. طقس السعودية اليوم

طقس غير مستقر.. رياح وأتربة وأمطار وحرارة عالية تضرب السعودية اليوم

ترشيحاتنا

رسائل أردوغان من منبر آيا صوفيا.. من سيف محمد الفاتح إلى اتفاقية لوزان.. فيديو

الأهلي يعلن عن نسر مباراة الفريق الودية أمام سموحة

بقيت لبلب دلوقت.. هنادي مهنا: مكنتش بعرف أتكلم عربي في بداية عملي بالتمثيل

كريستيانو رونالدو إلى نيوكاسل.. 5 صفقات تشعل الميركاتو الصيفي في أوروبا

شاهد لحظة وفاة ضابط متقاعد أثناء الصلاة في المسجد بالغردقة

زوجة لا تكفي.. أحمد سعد يحضر لـ الزيجة الرابعة.. وغادة عبد الرازق عروسة للمرة 11

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس علماني يدعو للإلحاد.. واعظ إيراني يثير السخرية بتصريحات غريبة عن كورونا

مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

بعد صراع دام 128 يوما مع كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل مريض مسن مع عائلته