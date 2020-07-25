سيول وأمطار رعدية فى السعودية.. تفاصيل أصعب 72 ساعة قادمة على المملكة.. فيديو

شهدت مناطق واسعة في جنوب المملكة العربية السعودية الجمعة طقس غير مستقر فى مناطق أبها وعسير والطائف حيث تحولت شوارع هذه المناطق لأودية بعد عاصفة أمطار غزيزة.





وأفادت مؤشرات الطقس بتأثر القطاع الغربي والجنوبي الغربي من المملكة بحالة مطرية جديدة، تتسم بالقوة وشُمولية في مساحة التأثير، تترافق بعد بالأمطار الرعدية الغزيرة وتساقط لزخات البرد، إضافة لوجود احتمالية عالية لتشكل السيول في بعض المناطق.

وفي التفاصيل يتوقع أن يستمر تكاثر السُحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار ذات الشدة المُتفاوتة يوم السبت على مرتفعات كُل من جازان وعسير والباحة، وصولًا حتى مرتفعات الطائف، على أن تزداد وتيرة وشدة الهطولات المطرية تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأحد، بحيث تُصبح الأمطار الرعدية أكثر غزارة، وقد تمتد لتشمل مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة خاصة في يومي الاثنين والثلاثاء.

وحذر خبراء الطقس من خطر جريان الأودية السيول وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق، إضافة لنشاط الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وما سيرافقها من تدني لمدى الرؤية الأفقية أحيانًا.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🔴 متداول <br>طريق السودة يشهد امطار غزيرة وازدحام بسيارات المتنزهين <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#أبها_الأن</a> <br> الجمعة ٣-١٢-١٤٤١هـ<br>.<br>. <a href="https://t.co/PgA4VRSrXh">pic.twitter.com/PgA4VRSrXh</a></p>— طقس (@tqqs) <a href="https://twitter.com/tqqs/status/1286726786517213188?ref_src=twsrc%5Etfw">July 24, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>