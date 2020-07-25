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رياضة

السقا يكشف خطة المصري للخروج من نفق الأزمة المالية.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 01:17 ص
عبدالظاهر السقا
عبدالظاهر السقا
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حسن العمدة
قال عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي المصري، إن فريق البورسعيدي كان يأمل إنهاء الموسم الحالي، وإقامة دوري جديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالظاهر السقا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن ناديه كان يرغب في إقامة دوري جديد، ليس لمصلحة شخصية بل للمصلحة  العامة فى ظل تفشي الفيروس التاجي.

كما أكد السقا، إن إدارة ناديه ستعقد اجتماعًا خلال الساعات المقبلة، للبحث عن حلول للنادي للخروج من الأزمة المالية التى يمر بها، موضحا أن الإدارة وضعت بعض المقترحات لزيادة موارد النادي البورسعيدي خلال الفترة المقبلة، منها إنشاء أكاديميات.

ولفت إلى أن الإدارة لا زالت تطبق مبدأ خصم 50 % من رواتب العاملين، خلال الفترة الحالية، للعبور من الأزمة المالية.
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