هيثم عرابي: لا أفكر في العودة للأهلي.. ومندهش من انتقادات محمد فضل المستمرة.. فيديو

قال هيثم عرابي ، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلى، إن تجربته مع الفارس الأحمر مفيدة ورائعة، لكنه لا يفكر فى العودة للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.





وأضاف هيثم عرابي، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن تجربته مع الاهلي مفيدة، لكنه رحل بسبب اختلاف في وجهات النظر.





وأكد هيثم عرابي، أن محمود الخطيب والده وعلاقته بالجميع طيبة داخل الأهلي، لكنه لا يفكر في العودة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أمير توفيق ناجحًا في عمله.



