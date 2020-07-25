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رياضة

بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.. تقارير: الزمالك يرفض عودة المثلوثي للصفاقسي

السبت 25/يوليه/2020 - 04:27 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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ملك موسى
اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من التعاقد بشكل رسمي مع التونسي حمزة المثلوثي، يأتي هذا  عقب اجتياز اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت تقارير تونسية بصحيفة "الصحافة" رفض نادي الزمالك، السماح للاعب حمزة المثلوثي العودة لصفوف الصفاقسي لاستكمال الموسم الحالي 2019 - 2020 مع الفريق التونسي.

وهذا بعد عودة النشاط مجددًا في تونس عقب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك وراء رفض الأبيض بعدما طلب استمرار اللاعب في القاهرة من أجل إعداده من الناحية البدنية قبل بداية الموسم الجديد.
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