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رياضة

مدرب سانت إيتيان عن إصابة مبابي: كان تدخلا نظيفا

السبت 25/يوليه/2020 - 07:01 ص
سانت إيتيان
سانت إيتيان
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محمد رشاد
يعتقد كلود بوييل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت إيتيان، أن التدخل الذي تسبب في إصابة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، كان "نظيفا".

باريس سان جيرمان توج بكأس فرنسا على حساب سانت إيتيان بالفوز عليه بهدف دون رد، مباراة شهدت خروج مبابي مصابا في الشوط الأول بعد تدخل عنيف من لويك بيرين قائد سانت إيتيان.

وقال بوييل فى تصريحاته بعد اللقاء: "كان تدخلا نظيفا، رغم ذلك، أنا متأسف لإصابة مبابي، أتمنى ألا تكون خطيرة ، نية بيرين كانت لعب الكرة".

وتحوّل للإشادة بفريقه: "أود أن أهنئ لاعبي فريقي، أنا فخور بالمباراة التي قدموها ، هددنا مرمى باريس سان جيرمان حتى حدثت حالة الطرد".

وأتم: "الشوط الثاني كان مباراة أخرى، لكننا نجحنا كذلك في خلق فرص خطيرة".
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