متى تكون الحمى عند الأطفال علامة على شيء خطير؟

يصاب جميع الأطفال بالحمى من وقت لآخر، وتحدث الحمى عندما يرفع "ترموستات" الجسم درجة حرارة الجسم فوق مستواه الطبيعي وتوجد هذه الترموستات في جزء من الدماغ يسمى الوطاء وتعرف منطقة ما تحت المهاد.





اقرأ أيضا:

شغل ولادك تعرف على كيدزانيا أول مدينة صغيرة للأطفال







وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، درجة حرارة جسمك (عادة حوالي 98.6 درجة فهرنهايت / 37 درجة مئوية) وترسل رسائل إلى الجسم للحفاظ عليها بهذه الطريقة.





وأكد الموقع أن درجات حرارة جسم معظم الناس تتغير قليلًا خلال النهار: عادة ما تكون أقل قليلًا في الصباح وأعلى قليلًا في المساء ويمكن أن تختلف مع الأطفال يتجولون ويلعبون ويمارسون الرياضة.





متى تكون الحمى علامة على شيء خطير؟

في الأطفال الأصحاء، لا يلزم علاج جميع الحمى.. على الرغم من ذلك، يمكن للحمى المرتفعة أن تجعل الطفل غير مرتاح وتزيد المشاكل سوءًا (مثل الجفاف).





الأطباء اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت لعلاج الحمى عن طريق النظر في درجة حرارة وحالة الطفل العامة.





غالبًا ما لا يحتاج الأطفال الذين تقل درجات حرارتهم عن 102 درجة فهرنهايت (38.9 درجة مئوية) إلى الدواء ما لم يشعروا بعدم الارتياح. هناك استثناء واحد مهم: إذا كانت درجة حرارة المستقيم عند 3 أشهر أو أقل من 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى، فاتصل بطبيبك أو اذهب إلى قسم الطوارئ على الفور.







حتى الحمى الطفيفة يمكن أن تكون علامة على عدوى خطيرة محتملة في الأطفال الصغار جدًا.





إذا كان عمر طفلك ما بين 3 أشهر و3 سنوات ولديه حمى 102.2 درجة فهرنهايت (39 درجة مئوية) أو أعلى، اتصل لمعرفة ما إذا كان طبيبك بحاجة لرؤية طفلك. بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، يجب مراعاة مستوى السلوك والنشاط. زإن مشاهدة سلوك طفلك سوف يمنحك فكرة جيدة عما إذا كان هناك مرض بسيط هو السبب أو إذا كان يجب على طفلك رؤية الطبيب.





من المحتمل أن يكون المرض غير خطير إذا كان طفلك لا يزال مهتمًا باللعب ويأكل ويشرب بشكل جيد

هو منتبه ويبتسم لك، وله لون بشرة طبيعي وتبدو جيدة عندما تنخفض درجة حرارته.





ولا تقلق كثيرًا بشأن طفل يعاني من الحمى ولا يريد أن يأكل. هذا أمر شائع جدًا مع الالتهابات التي تسبب الحمى. بالنسبة للأطفال الذين ما زالوا يشربون ويتبولون (التبول) بشكل طبيعي، فلا بأس من تناول الطعام كما هو معتاد.