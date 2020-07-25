وصلات الفاكيوم في السيارة ومؤشرات تلفها

يعمل على التحكم في منظم القير ( ناقل الحركة ) وعملية تشغيله في السيارة .







من المعروف أن الخراطيم أو وصلات الفاكيوم من الأجزاء الهامة في السيارة حيث تقوم بالعديد من الوظائف التي تساعد على عمر السيارة بكفاءة تامة .وتعتبر وصلات الفاكيوم هي عبارة عن خراطيم صغيرة تتنصف بالصلابة إلى حد كبير وخلال السطور التالية تستعرض وظائف خراطيم الفاكيوم وهي كمايلي :تعمل وصلات الفاكيوم على ضبط ضغط المحرك في السيارة وذلك عن طريق العداد الخاص بعد لفات المحرك الـRPM، حيث تتحكم في ارتفاع وانخفاض عدد لفات المحرك عن طريق ضغط الهواءيجب التحكم في نسبة فتح وغلق البوابة والتي بدورها تتحكم في نسبة وكمية الهواء الساخن الذي يحتاجه المحركالتحكم في مساعدة الفرامل مما يساعد على عمل منظومة الفرامل بسهولة .يعمل على ضبط المحرك أثناء دورانه بالشكل المناسب، وخاصة عند تشغيل نظام التكييف.يعمل على توفير ضغط الهواء للعديد من القطع بمحرك السيارة، وتحدد الضغط المطلوب لكل قطعة على حدة، مما يضمن عمل محرك السيارة كمنظومة متكاملة بشكل جيد.