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رياضة

موعد مباراة إنتر ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

السبت 25/يوليه/2020 - 09:55 ص
فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان
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محمد السعيد
يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره جنوى اليوم، السبت، ، ضمن منافسات الجولة الـ 36، من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان وجنوى:
وتقام مباراة إنتر ميلان وجنوى في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و4.

إنتر ميلان ضد جنوى:
يسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف وصافة الدوري الإيطالي من أتلانتا، وتعزيز فرصه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

في المقابل يطمح جنوى في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أفاعي إنتر، للهروب من دوامة الهبوط.

وتقام مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

ترتيب إنتر ميلان وجنوى:
يحتل إنتر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 73 نقطة، بينما يحتل جنوى المركز الـ 17 لـ 36 نقطة.

مباريات أخرى في الدوري الإيطالي:
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي بريشيا مع بارما، ونابولي مع ساسولو.
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