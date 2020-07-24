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رياضة

ميلان يتعادل مع أتالانتا ويقرب يوفنتوس من لقب الدوري الإيطالي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل فريق أتالانتا مع مضيفه فريق ميلان بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح التركي هاكان تشالهانجلو التسجيل لميلان في الدقيقة الرابعة عشر من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء للفريق الخصم، نفذها بروعة في شباك أتالانتا.

وفي الدقيقة 26 تحصل مالوينفسكي على ركلة جزاء لفريقه أتالانتا، بعدما تدخل عليه الأرجنتيني لوكاس بيليا بشكل قوي، لكن دوناروما حامي عرين الروسينيري تصدى للركلة الترجيحية ببراعة.

وفي الدقيقة 34، عادل الكولومبي دوفان زاباتا النتيجة لأتالانتا بعد متابعته لتسديدة مالوينفسكي والذي تصدى لها دوناروما، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كانت أخطر فرص المباراة عن طريق لاعب ميلان بونافنتورا في الدقيقة 74، عندما ارتطمت تسديدة بعارضة مرمى أتالانتا، لينتهي اللقاء بتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبذلك، ارتفع رصيد نادي ميلان للنقطة 60 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد أتالانتا عند النقطة 75 في المركز الثاني، ليقترب يوفنتوس من تحقيق لقب البطولة، ففوزه على يوفنتوس يوم الأحد القادم يهديه لقب السيريا إي
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