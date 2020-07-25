كروتوني ثاني الصاعدين إلى الدوري الإيطالي

ليتبقى الصراع على الموقع الثالث بين الفرق من المركز الثالث وحتى الثامن في نظام الملحق.

كروتوني حجز المقعد الثاني قبل جولتين على النهاية، بعد أن ظفر بينيفينتو بالمقعد الأول قبل عدة أسابيع بالفعل ، ليتبقى الصراع على الموقع الثالث بين الفرق من المركز الثالث وحتى الثامن في نظام الملحق.

وسيلعب كروتوني موسمه الثالث في الدوري الإيطالي الممتاز، بعد 2016\2017 الذي أنهاه في المركز 17، و2017\2018 الذي أنهاه في المركز 18 وبالتالي هبط إلى القسم الثاني.





ويشرف على تدريب كروتوني جيوفاني ستروبا (52 عاما) الذي يقود الفريق منذ 2018.





ويضم الفريق في صفوفه، النجم الليبي أحمد بن علي، كما يتواجد الأرجنتيني ماكسي لوبيز لاعب برشلونة وميلان الأسبق.