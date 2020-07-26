166 فندقا سياحيا بالبحر الأحمر تستقبل النزلاء بإجازة عيد الأضحى

كشفت مصادر سياحية أن 166 فندقا سياحيا بالبحر الأحمر حصلت على شهادة صحة وسلامة من وزارة السياحة لاستقبال نزلاء .





جاء ذلك بعد تفتيش لجان من السياحة والصحة وغرفة الفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات لمواجهة فيروس كورونا والتى أقرها مجلس الوزراء وتستقبل تلك الفنادق السياحة الداخلية خلال عيد الأضحى.

وبدأت الفنادق فى استقبال حجوزات العيد خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ومن المتوقع ارتفاع فى معدلات الحجوزات خاصة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، ومن المتوقع ان تتصدر الجونة ومكادى وسهل حشيش المشهد السياحى بالغردقة مثل كل عام .





وأكد الخبير السياحى عصام على أن نسب الإشغال بالجونة قد تصل الى 50% مؤكدا أن هناك فنادق أخرى في الغردقة تجاوزت نسبة إشغالها الـ 50 ٪؜ موضحا أن هناك حجوزات وعروض كثيرة من الشركات خلال فترة العيد.

وأضاف القاضي أن اللجان التي حددتها وزارة السياحة بالاشتراك مع الصحة وغرفة الغوص قامت بمعاينة أكثر من 70 مركز غوص بحري وكذلك المراكب من قبل المحافظة للسماح لها بالعمل بعد إصدار شهادة صحة وسلامة تاكد تطبيق الإجراءات الاحترازية لها، موضحا أن توقعات بأن يكون هناك إقبال على الرحلات البحرية فى العيد .