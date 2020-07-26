AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

166 فندقا سياحيا بالبحر الأحمر تستقبل النزلاء بإجازة عيد الأضحى

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:01 ص
166 فندقا سياحيا
166 فندقا سياحيا بالبحر الأحمر تستقبل النزلاء بإجازة العيد
Advertisements
إبراهيم جادالله

كشفت مصادر سياحية أن 166 فندقا سياحيا بالبحر الأحمر حصلت على شهادة صحة وسلامة من وزارة السياحة لاستقبال نزلاء .


جاء ذلك بعد تفتيش لجان من السياحة والصحة وغرفة الفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات لمواجهة فيروس كورونا والتى أقرها مجلس الوزراء وتستقبل تلك الفنادق السياحة الداخلية خلال عيد الأضحى.

 

وبدأت الفنادق فى استقبال حجوزات العيد خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ومن المتوقع ارتفاع فى معدلات الحجوزات خاصة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، ومن المتوقع ان تتصدر الجونة ومكادى وسهل  حشيش المشهد السياحى بالغردقة مثل كل عام .


وأكد الخبير السياحى عصام على أن نسب الإشغال بالجونة قد تصل الى 50% مؤكدا أن هناك فنادق أخرى في الغردقة تجاوزت نسبة إشغالها الـ 50 ٪؜ موضحا أن هناك حجوزات وعروض كثيرة من الشركات خلال فترة العيد.

 

وأضاف القاضي أن اللجان التي حددتها وزارة السياحة بالاشتراك مع الصحة وغرفة الغوص قامت بمعاينة أكثر من 70 مركز غوص بحري وكذلك المراكب من قبل المحافظة للسماح لها بالعمل بعد إصدار شهادة صحة وسلامة تاكد تطبيق الإجراءات الاحترازية لها، موضحا أن توقعات بأن يكون هناك إقبال على الرحلات البحرية فى العيد .

كشفت مصادر سياحية ان 166
فندق سياحى بالبحر الاحمر حصل على شهادة صحة وسلامة من وزارة السياحة لاستقبال نزلاء .


وذلك بعد تفتيش لجان من السياحة
والصحة وغرفة الفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات لمواجهة فيروس كورونا
والتى أقرها مجلس الوزراء وتستقبل تلك الفنادق السياحة الداخلية خلال عيد الاضحى.



 



وبدأت الفنادق فى استقبال حجوزات العيد خاصة بعد
انتهاء امتحانات الثانوية العامة ومن المتوقع ارتفاع فى معدلات الحجوزات خاصة مع
اقتراب عيد الاضحى المبارك ومن المتوقع ان تتصدر الجونة ومكادى وسهل  حشيش المشهد السياحى بالغردقة مثل كل عام .



وأكد الخبير السياحى عصام على أن نسب الاشغال
بالجونة قد تصل الى 50% مؤكدا أن هناك فنادق أخرى في الغردقة تجاوزت نسبةإاشغالها الـ
50 ٪؜ موضحا أن هناك حجوزات وعروض كثيرة من الشركات خلال فترة العيد .



 



وأضاف القاضي أن اللجان التي حددتها وزارة السياحة بالاشتراك
مع الصحة وغرفة الغوص قامت بمعاينة أكثر من 70 مركز غوص بحري وكذلك المراكب من قبل
المحافظة للسماح لها بالعمل بعد إصدار شهادة صحة وسلامة تاكد تطبيق الإجراءات الاحترازية
لها، موضحا أن توقعات بأن يكون هناك إقبال على الرحلات البحرية فى العيد .

166 فندقا سياحيا بالبحر الأحمر تستقبل النزلاء بإجازة عيد الأضحى
166 فندقا سياحيا بالبحر الأحمر تستقبل النزلاء بإجازة عيد الأضحى
166 فندقا سياحيا بالبحر الأحمر تستقبل النزلاء بإجازة عيد الأضحى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال على السياحة الداخلية فى العيد.. ٢٣ فندقا كامل العدد بالبحر الأحمر

تسليم 16 فندقا جديدا بالبحر الأحمر شهادات الصحة لاستقبال السياحة

السياحة الداخلية طوق نجاة بالبحر الأحمر.. التفتيش على 33 فندقا جديدا.. منح شهادة التشغيل بعد استيفاء إجراءات مواجهة كورونا.. الوقف عامين عقوبة المخالفين.. وتوقعات بزيادة الحجوزات خلال الصيف

حوافز لاستقبال السياحة الخارجية و٧٢ فندقا تسلمت شهادات الصحةً بالبحر الأحمر

72 فندقا تسلمتها.. سياحة البحر الأحمر: شهادات ضوابط صحية لفنادق جديدة الأسبوع الجارى

خلال أيام.. تسليم 12 فندقا شهادات الصحة والسلامة لاستقبال السياحة الداخلية

ترشيحاتنا

بفستان أنيق .. فاتن موسى تبرز جمالها مع زوجها حسين فهمي

محامي كهربا: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه التجاوزات.. وشكوى جديدة ضد الزمالك

بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات.. رد ساخر من أحمد بلال على تصريحات فاروق جعفر

رحلة من عالم آخر .. مشاهد حقيقية من سطح المريخ تظهر للمرة الأولى

منتصر الرفاعي تعليقاً على تصريحات فاروق جعفر: أنا ضد مقولة بطولات الأهلي كلها حرام

بلا رحمة.. إهانات وهجوم قاس على فتاة صماء بسبب الكمامة| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في رقبتها .. مشاهد يصدم مذيعة أخبار بإصابتها بالسرطان

سعر غير متوقع لجمبسوت اليسا الاسود

بفستان شفاف.. ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة