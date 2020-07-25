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تبدأ غدا.. المالية تطلق مبادرة «ما يغلاش عليك» بخصومات تصل لـ 20% ..فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 12:00 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، إن الدولة المصرية تعمل على تنشيط الإقتصاد المصرى ودعم المصانع التى توقفت بعد أزمة كورونا.

وأوضح مساعد وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  مصر، أن المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" تشمل الأجهزة المنزلية والالكترونية، والأثاث بخصومات تصل إلى 20 %.

وأشار محمد عبد الفتاح، إلى أن مبادرة ما يغلاش عليك تشمل السلع بجميع أنواعها بخصومات لا تقل عن 10%.

وأوضح  مساعد وزير المالية، أن مبادرة ما يغلاش عليك تستهدف تحريك الإقتصاد المصرى وتشغيل الإيدى العاملة، مضيفا أن هذه المبادرة تبدأ غدأ الأحد ولمدة 3 أشهر وتشمل جميع السلع باستثاء السلع الغذائية والسيارات.
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