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تعليم

محافظ شمال سيناء يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

السبت 25/يوليه/2020 - 01:33 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية
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احمد صالح
تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، امتحانات الدبلومات الفنية في مختلف لجان الامتحانات علي مستوي المحافظة، حيث اطمأن المحافظ على حسن سير الامتحانات وهدوء اللجان وتوفير كافة احتياجات الطلاب من وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
وأكد المحافظ على هدوء اللجان وحسن سير الامتحانات، وعدم وجود أي شكاوي من أسئلة الامتحانات ، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ومن المناهج الدراسية التي تم دراستها قبيل توقف الدراسة بسبب كورونا.

وشدد علي توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترات الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتواجد الزائرات الصحيات في المدارس التي بها لجان امتحانات، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورنا المستجد.

من جانبه أكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ،علي انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية ، وتذليل أي عقبات خلال سير الامتحانات.
أضاف رضوان، أن إجمالي طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يبلغ 4597 طالبًا وطالبة للتعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي موزعين على 25 لجنة بالإدارات التعليمية الستة.

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