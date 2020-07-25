خريطة تحركات مرشحي مجلس الشيوخ لعقد مؤتمرات بشمال سيناء

شهدت مدينة العريش محافظة شمال سيناء ، تحرك مرشحي مجلس الشيوخ 2020م بعقد لقاءات مع كبار وعواقل وشباب العاءلة وعقد مؤتمرات جماهيرية للحصول علي مساندة ودعم في صناديق الانتخابات.
كما عقدت مؤتمرات مباشرة في أماكن واسعة، دعت لها العائلات التي ينتمي إليها المرشح لتشجيع الناخب للخروج يومي ١١و ١٢ أغسطس القادم ، لاختيار ممثلي مقعد الشيوخ للأداء بصوته في صناديق الانتخابات .
حيث قام سالم العكش "فردي مستقل "عن حزب مستقبل وطن ،بزيارة لعدد من دواوين قبيلة الفواخرية بالعريش العاصمة وعدد من العائلات بالمدينة .
كما عقد المرشح عبد الكريم بدوي "رمز الحصان"مؤتمر جاهيري تبنته تاءلة البيك لدعم المرشح باعتباره يمثل عاءلة الاغوات .ودعي الحضور الي تنظيم زيارات لكبار العائلات بحثهم علي دعم المرشح، مع التأكيد علي أحقية العاصمة في دعم مرشح وحيد يمثلها وذلك بعد الاستقرار علي مرشح واحد وتنازل الآخرين.
وقد حرص مرشحي مدينة العريش ، علي حث الناخب علي حق العاصمة في ان يكون لها مقعد بعد أن خرجت من سباق الاختيار علي مقعد القاءمة والذي مثله الناءب البرلماني فايز ابو حرب من منطقة الشيخ زويد ، بينما تم اختيار احد المرشحين عن منطقة بءر العبد ورمانه علي مقعد الفردي بدعم من حزب مستقبل وطن باعتباره امين الحزب بشمال سيناء.
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كما عقدت مؤتمرات مباشرة في أماكن واسعة، دعت لها العائلات التي ينتمي إليها المرشح لتشجيع الناخب للخروج يومي ١١و ١٢ أغسطس القادم ، لاختيار ممثلي مقعد الشيوخ للأداء بصوته في صناديق الانتخابات .
حيث قام سالم العكش "فردي مستقل "عن حزب مستقبل وطن ،بزيارة لعدد من دواوين قبيلة الفواخرية بالعريش العاصمة وعدد من العائلات بالمدينة .
كما عقد المرشح عبد الكريم بدوي "رمز الحصان"مؤتمر جاهيري تبنته تاءلة البيك لدعم المرشح باعتباره يمثل عاءلة الاغوات .ودعي الحضور الي تنظيم زيارات لكبار العائلات بحثهم علي دعم المرشح، مع التأكيد علي أحقية العاصمة في دعم مرشح وحيد يمثلها وذلك بعد الاستقرار علي مرشح واحد وتنازل الآخرين.
وقد حرص مرشحي مدينة العريش ، علي حث الناخب علي حق العاصمة في ان يكون لها مقعد بعد أن خرجت من سباق الاختيار علي مقعد القاءمة والذي مثله الناءب البرلماني فايز ابو حرب من منطقة الشيخ زويد ، بينما تم اختيار احد المرشحين عن منطقة بءر العبد ورمانه علي مقعد الفردي بدعم من حزب مستقبل وطن باعتباره امين الحزب بشمال سيناء.
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