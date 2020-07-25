محمد محسن: انضمام هبة مجدي لكليب تسلمي يا مصر صدفة

عبر الفنان محمد محسن عن سعادته بردود الأفعال التي وصلت عن أغنية "تسلمي يا مصر" التي تم تصويرها برفقة هبة مجدي على طريقة الفيديو كليب.





تابع: "مشاركة زوجتي الفنانة هبة مجدي في الفيديو كليب جاء بالصدفة أثناء التصوير، حيث كانت معي وطلبت منها ووافقت على الفور دون تردد".





تابع: الأغنية تم تسجيلها علي طريقة الفيديو كليب في أقل من 24 ساعة لم أتوقع هذا النجاح وهذا ظهر من خلال ردود أفعال الجمهور خاصة على السوشسيل ميديا.



