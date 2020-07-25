الجهاز الفني للأهلي يشيد بمستوى كهربا

أشاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بمستوى محمود عبدالمنعم كهربا، والذي ظهر به في مواجهة سموحه الودية التي جرت أمس.
وأبدى الجهاز الفني سعادته بمستوى محمود كهربا خاصة أنها المباراة بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات لفترة وصلت إلى 5 شهور منذ مواجهة الزمالك في السوبر المصري التي جرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقال عضو بالجهاز الفني إن ما قدمه كهربا هو جزء من مشوار طويل نحو عودته لمستواه المعروف الذي دفع الإدارة الحمراء للتعاقد معه.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز وديًّا مساء أمس الجمعة، على نظيره سموحة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد التتش بالجزيرة.
أحرز أهداف الأهلي كل من كهربا هدفين ومروان محسن وجونيور أجايي.
ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات بطولة الدوري التي ستعود يوم 6 أغسطس المقبل، وكذلك مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يتم استئناف البطولتين بعد توقف الدوري فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.