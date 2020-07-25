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رياضة

الجهاز الفني للأهلي يشيد بمستوى كهربا

السبت 25/يوليه/2020 - 02:14 م
الأهلي
الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
أشاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بمستوى محمود عبدالمنعم كهربا، والذي ظهر به في مواجهة سموحه الودية التي جرت أمس.

وأبدى الجهاز الفني سعادته بمستوى محمود كهربا خاصة أنها المباراة بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات لفترة وصلت إلى 5 شهور منذ مواجهة الزمالك في السوبر المصري التي جرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال عضو بالجهاز الفني إن ما قدمه كهربا هو جزء من مشوار طويل نحو عودته لمستواه المعروف الذي دفع الإدارة الحمراء للتعاقد معه.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز وديًّا مساء أمس الجمعة، على نظيره سموحة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد التتش بالجزيرة.

أحرز أهداف الأهلي كل من كهربا هدفين ومروان محسن وجونيور أجايي.

ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات بطولة الدوري التي ستعود يوم 6 أغسطس المقبل، وكذلك مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يتم استئناف البطولتين بعد توقف الدوري فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.
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الجهاز الفني للأهلي يشيد بمستوى كهربا

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