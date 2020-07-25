الجهاز الفني للأهلي يشيد بمستوى كهربا





ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات بطولة الدوري التي ستعود يوم 6 أغسطس المقبل، وكذلك مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يتم استئناف البطولتين بعد توقف الدوري فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

أحرز أهداف الأهلي كل من كهربا هدفين ومروان محسن وجونيور أجايي.