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حوادث

بحوزته 10 كيلو بانجو وأكثر من ربع مليون جنيه.. سقوط تاجر مخدرات في أطفيح

السبت 25/يوليه/2020 - 03:08 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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ندى حمودة- أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في أطفيح، حيث ضبط بحوزته ١٠ كيلو من البانجو ومبلغ تخطى ربع مليون جنيه.

وردت معلومات للإدراة العامة لمباحث الجيزة بقيام "س. أ" بالاتجار في المواد المخدرة وإعداده كمية كبيرة لترويجها على عملائه من المتعاطين.

وفور التأكد من صحة المعلومات واستئذان النيابة العامة نجحت قوة أمنية من مباحث أطفيح في إلقاء القبض على المتهم وعثر بحوزته على لفافة كبيرة الحجم بداخلها ١٠ كيلو من نبات البانجو وهاتف محمول ومبلغ ٢٦٥ ألف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة المختصة.   
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