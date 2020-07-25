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برلمان

برلمانى: "نورت بلدك" صناعة مصرية 100 % لتشغيل العائدين من الخارج

السبت 25/يوليه/2020 - 02:59 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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ماجدة بدوي
وصف النائب محمد الحناوى عضو مجلس النواب التعاون بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بعودة المصريين بالخارج وإعداد استمارة بعنوان "نورت بلدك" للتعرف على بيانات العائدين من الخارج وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستيعاب العمالة العائدة من الخارج عقب تضررهم من أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أشاد بتشكيل قاعدة بيانات للعائدين تمهيدًا لدمجهم في خطط التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير فرص حقيقية بوطنهم بانه دليل قاطع على الاهتمام الكبير من مؤسسة الرئاسة بجميع المصريين وتوفير فرص العمالة لهم.

ووجه "الحناوى" فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج على تصريحاتها التى أمدت فيها أن الاستمارة تم نشرها في صورة إلكترونية وتم توزيعها في أماكن العزل على جميع العائدين من الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي كما تم إرسالها إلى وزارة الخارجية لتعميمها على البعثات الدبلوماسية المصرية والمكاتب العمالية بالدول العربية وبخاصة دول الخليج العربي لتوزيعها على العمالة قبل عودتها إلى مصر إضافة إلى إرسال الاستمارة لوزارة الطيران المدني لتوزيعها خلال رحلات العودة.

إضافة إلى تأكيد السفيرة نبيلة مكرم أنه فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء ‎بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الهجرة لفحص ودراسة البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال استمارة (نورت بلدك) وتم تشكيل فريق عمل من وزارتي الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإعداد قاعدة بيانات لحصر كل معلومات العائدين وتحليلها وفقًا للمحافظات والتخصصات والفئة العمرية تمهيدًا لتحديد خطط العمل الواجبة نحو التعامل معهم ووضع البرامج اللازمة لتعظيم الاستفادة من خبراتهم بالمشروعات والأنشطة الاستثمارية بالدولة.

وقال النائب محمد هانى الحناوى إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت بحق دولة المؤسسات بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معان حيث تتعامل الدولة المصرية مع جميع الملفات مهما كانت التحديات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا معربا عن ثقته الكاملة فى أن السفيرة نبيلة مكرم سوف تحقق النجاح فى هذا الملف لأنها من الوزراء الناجحين والذين لديهم القدرة والكفاءة والمهنية فى إنجاز التكليفات الرئاسية باحترافية وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.

وقال النائب محمد هانى الحناوى إنه لا توجد دولة على مستوى العالم تعاملت مع ملفات ومشكلات فيروس كورونا مثل الدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بايجاد حلول لتوفير فرص العمالة للعائدين من الخارج الذين تضرروا من فيروس كورونا وفقدوا وظائفهم مؤكدا أن استمارة "نورت بلدك" هى صناعة محلية بنسبة 100% ولن تجدها إلا فى مصر.
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