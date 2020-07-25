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أخبار العالم

الكمامات للنساء فقط.. فتوى إيرانية مثيرة للجدل بشأن فيروس كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن المرجع الإيراني عباس تبريزيان، الذي يطلق على نفسه اسم "أبو الطب الإسلامي"، إن ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا يجب أن يكون فقط للنساء وليس للرجال.

وأوضح تبريزيان في منشور له عبر قناته في منصة "تليجرام" أنه "يجري استخدام الكمامة لفترة طويلة من الزمن، مما يسبب الضرر والمرض، وبعبارة أخرى، قد يكون ضرر هذا العمل أكثر من منفعته، لذلك يعتبر مقرفا في الشريعة المقدسة".

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وأضاف: "الرجال يخرجون كثيرا خارج منازلهم لتوفير نفقات الأسرة، وفي حال ألزموا أنفسهم باستخدام الكمامة سوف يتجمع نسبة كبيرة من غاز ثاني أوكسيد الكربون خلف الكمامة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إصابتهم بأمراض".

وتابع المرجع الديني الإيراني: "لكن المرأة ليست مسؤولة عادة عن كسب لقمة العيش، وتقضي معظم وقتها في المنزل، لهذا فإن استخدام المرأة للكمامة عند الخروج من المنزل لا مانع فيه ومطلوب".

ورأى أن "مسألة نقل فيروس كورونا من الرجال عن طريق الهواء أو من شخص إلى آخر غير موجودة بالأساس، وإنما هذا الأمر خاص بالنساء، وذلك لأن انتشار الفيروس من النساء إلى الرجال يحدث في حال الاتصال عن قرب".
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